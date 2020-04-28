Жеңілдетілген карантин: Атырауда көлік жуу, жөндеу салондары қайта жұмысқа кірісетін болды

Аtr.kz/28 сәуір, 2020 жыл. Бұл туралы Атырау облысының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің Қаулысында айтылған. Қаулының толық нұсқасын ұсынып отырмыз.

Я, Главный государственный санитарный врач Атырауской области

Мусагалиев Темирбек Саримович, в соответствии с подпунктом 4 пункта 13 статьи 21 и пунктом 1 статьи 148 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Заявления Главы государства от 27 апреля 2020 года «О продлении действия чрезвычайного положения в Республике Казахстан», Протокола заседания Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан №16 от 27 апреля 2020 года и в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Атырауской области ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. Продлить карантин и ограничительные мероприятия до 07.00 часов 11 мая 2020 года.



2. Разрешить работу предприятий следующих сфер:

1) промышленные предприятия;

2) компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины;

3) компании в сферах транспорта, складирования, сервисные компании сельскохозяйственного назначения;

4) автосалоны, СТО, автомойки, шиномонтажный сервис, магазины автозапчастей, химчистки, ремонт бытовой и оргтехники;

5) банки второго уровня с допуском 50% от штатной численности;

6) нотариальные услуги;

7) объекты общественного питания с услугой на вынос и доставкой с режимом работы до 21-00 часов;

8) отделения ЦОНов исключительно для обслуживания бизнеса;

9) магазины сельскохозяйственной техники, инвентаря, удобрений и семян;



3. Возобновление работы предприятий допускается при соблюдении следующих санитарно-эпидемиологических требований:

1) максимальный перевод на удаленный режим работы персонала, не участвующего в технологическом процессе и оказании услуг;

2) усиление мер безопасности в части исключения возможности проникновения посторонних лиц на объект;

3) проверка работников на наличие симптомов респираторных заболеваний, для исключения допуска к работе лиц с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с симптомами, не исключающими КВИ (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) – изоляция и немедленный вызов скорой помощи;



4) обязательное наличие медицинского пункта с изолятором на средних и крупных предприятиях, постоянное присутствие медперсонала для обеспечения осмотра всех сотрудников до и после каждой смены;



5) проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены, а также отслеживание их неукоснительного соблюдения;



6) использование масок или респираторов в течение рабочего дня с условием их своевременной смены;

7) наличие антисептиков на рабочих местах, неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих, моющих и антисептических средств на каждом объекте; (на средних и крупных предприятиях: закрепление ответственного лица за инструктаж, своевременную смену средств защиты, снабжение и отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала по периодичности проведения инструктажа, смены средств защиты и пополнения запасов дезсредств);



8) максимальное использование автоматизации технологических процессов для внедрения бесконтактной работы на объекте;



9) наличие разрывов между постоянными рабочими местами не менее 2 метров;



10) исключение работы участков с большим скоплением работников (при возможности пересмотреть технологию рабочего процесса);



11) влажная уборка производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в смену с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);



12) бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в том числе замена фильтров, дезинфекции воздуховодов), обеспечить соблюдение режима проветривания;



13) запрет приема пищи на рабочем месте;



14) организация приема пищи и отдыха в зонах приема пищи и отдыха по графику, исключающая одновременный прием пищи и скопление работников из разных производственных участков. При возможности не исключается доставка еды в зоны приема пищи (столовые) при цехах/участках с обеспечением всех необходимых санитарных норм;



15) соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров и рассадки не более 2-х рабочих за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за столами, рассчитанные не более 4 посадочных мест;



16) использование одноразовой посуды с последующим ее сбором и удалением;



17) при использовании многоразовой посуды – обработка посуды в специальных моечных машинах при температуре не ниже 65 градусов, либо ручным способом при той же температуре с применением моющих и дезинфицирующих средств после каждого использования.



4. Владельцам садоводческих и дачных участков:

1) передвижение граждан допускается на/из дачные(х) участки(ов), расположенные в пределах установленной карантинной зоны в субботу и в воскресенье с 06:00 до 09:00 часов и с 17:00 до 20:00 часов.

2) основанием для беспрепятственного передвижения является:

– документ, подтверждающий право собственности на земельный участок, используемый для ведения дачного садоводства-огородничества (сведения о собственнике, решение местного исполнительного органа, государственный акт).

– арендаторам необходимо предъявить договор аренды на земельный участок, домостроение.

– передвижение разрешается взрослому населению при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, на одно дачное хозяйство не более двух человек.

– Проезд осуществляется на легковом и грузовом транспорте, а также автобусами, предоставленными акиматом, при предъявлении садоводческой книжки (членский билет). Садоводческая книжка (членский билет) должна быть с подписью председателя кооператива (общества)

– Категорически запрещается приглашение посторонних лиц на дачные участки и проведение празднично-досуговых мероприятий.



5. На детских игровых площадках:

1) разрешается прогулка детей с 10:00 до 12:00 часов, с 17:00 до 20:00 часов в сопровождении родителей в пределах придомовых территорий (на игровых площадках) не далее 200 метров от мест проживания с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (маски и антисептические средства);

2) акимату города Атырау совместно с КСК и управляющими компаниями обеспечить проведение дезинфекционных обработок детских игровых площадок.

6. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации оставляю за собой право перехода на ужесточение карантинных мер.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный Государственный

санитарный врач Атырауской области Т.Мусагалиев