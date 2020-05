Желіні жарған дезинфекционист жігітке қатысты түсінік берілді (+ВИДЕО)

View this post on Instagram

ДЕЗИНФЕКТОР ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫНА САЙ КИІНГЕН _ Атырау қаласында жүгіріп дезинфекция жасаған жігіттің видеосы әлеуметтік желіде тарап, көптеген адам бөліскен болатын. «Дезинфекшн» ТОО компаниясы аталған видеоға қатысты түсініктеме берді. Аталған компанияның биолог-энтомологы Айнагүл Дәулетиярова: «Біз үшін дезинфектордың денсаулығы маңызды. Санитарлық нормаға сай киінген. Қауіпсіздік сақталған, мұрнында респиратор, көзінде көзілдірік, басында бас киім, қолында қолғабы, үстінде мамандандырылған киімі мен аяқ киімі де бар. Тек қана дезинфектордың артынан түсірілгендіктен байқалмаған. Алайда, ерітіндіні шашу мезгілінде шашу техникасын бұзып, жүгіріп жүріп жасап қателік жіберді. Бұл жігіті біз түсіндірме жұмысын жүргіздік. Жұмысын жалғастырды»,-деді. _ #атырау #рск