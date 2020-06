Тоңазытқыштың есігімен тұншықтырылған иттің қазіргі жағдайы қалай? (+ВИДЕО)

View this post on Instagram

Статус по собаке, которую душили в Еркынкале на 02.06. 2020 время 17:50 ⠀ Та самая собака, которая была на видео нашлась сегодня ночью на берегу реки в кустах живой. Полиция нашла собаку и она действительно жива! дом виновника недалеко от места где была собака найдена. Отвезли собаку на 2 экспертизы от полиции и к ветеринару от группы. Как выяснилось, по словам полиции, человек, который снимал видео все таки вышел из машины и толкнул виновника и собака еле как убежала в состоянии шока и лежала эти дни там приходя в себя от удушья, но ВЫЖИЛА да мы сами в шоке! Есть запоздалая реакция зрачков, это говорит о том, что была нехватка кислорода из за сдавливания и удушья. Как так ей повезло мы сами не знаем. Сейчас чувствует себя лучше, очень пугливая, собака испытала сильнейший шок. Однако, доверие к людям ещё есть, после всего пережитого. Это мальчик, милейший пёс, такой красивый и добрый назвали его Лаки ( LUCKY). Данный пёс нуждается в любви и хорошей семье, пожалуйста присмотритесь, может это ваш будущий друг, который так хочет стать нужным человеку. Он столько пережил. ⠀ 🙏🙏🙏🙏