ШҰҒЫЛ! Елімізде төтенше жағдай сәуірдің аяғына дейін созылды

Atr.kz/10 сәуір, 2020 жыл. Бұл туралы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысында айтты.

Президенттің сөйлеген сөзінің толық мәтінін ұсынып отырмыз.

Құрметті комиссия мүшелері және жиынға қатысушылар!

Бүгін Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияның кезекті отырысына жиналып отырмыз.

Біз коронавирустың таралуын барынша бәсеңдету үшін қажетті шараларды дер кезінде қабылдадық.

Мен 15 наурызда алғашқы науқастар белгілі болған сәттен бастап төтенше жағдай жарияладым.

Бірден екі ірі қаламызда карантин режимі енгізілді.

Шын мәнінде, қазір – бүкіл әлем жұртшылығы үшін сын-қатерге толы уақыт.

Осындай күрделі кезеңде Елбасымыз арнайы мақала жариялады.

Бұл – халқымыздың еңсесін көтеретін өте мазмұнды, маңызды үндеу.

Береке-бірліктің арқасында Қазақстан бұл індетті артқа тастап, зор сеніммен алға басатыны айқын.

Бүгінде біз уақытында жүзеге асқан шұғыл шаралардың арқасында індеттің кең таралуына жол бермедік.

Мұны халықаралық қоғамдастық оң бағалап отыр.

Тұрғындарға және бизнеске қолдау көрсету мақсатында дағдарысқа қарсы нақты шаралар қабылдадық.

Азаматтарымызға көмектесу үшін бұрын-соңды болмаған көлемде қыруар қаржы бөлінді.

Көптеген мемлекеттер халқына осындай қолдау көрсете алған жоқ.

Үкімет сол қаражаттың сапалы әрі мақсатқа сай жұмсалуын қадағалауы тиіс.

Төтенше жағдай кезіндегі ең маңызды міндеттердің бірі – азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Сондықтан әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің шекті бағасы белгіленді.

Қазір көктемгі егіс науқаны басталды. Бұл – өте маңызды жұмыс.

Сондықтан, Үкімет және әкімдіктер осы жұмысты ерекше назарда ұстауы қажет.

Құрметті әріптестер!

Коронавирус пандемиясының зардабын бүкіл дүние жүзі тартып отыр. Бұл індет біздің еліміздің экономикасына да теріс ықпалын тигізуде. Сондықтан, қазіргі таңда осы дағдарысқа қарсы нақты шаралар қабылдап отырмыз.

Жалпы, бүкіл әлем коронавирусқа қарсы күн сайын емес, сағат сайын күрес жүргізіп жатыр. Әлем жұртшылығы айтып отырғандай, бұл дағдарыс – Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін болып тұрған ең ауқымды және аса қауіпті алапат.

Мен өз сөзімде айтып өттім. Біз карантин шараларының арқасында вирустың жаппай таралуын бәсеңдеттік.

Тұтастай алғанда, жағдай бақылауда.

Елорда мен Алматыдағы қазіргі жағдай тұрақты.

Бірақ, Қарағанды, Ақмола, Қызылорда, Түркістан, Жамбыл облыстарында ауруға шалдыққандардың саны күрт өсіп кетті.

Бұл атқарылған жұмыстардың жеткіліксіздігін және қосымша шаралар қабылдау қажет екенін көрсетеді.

Оңтүстік – халық тығыз орналасқан өңір. Сондықтан, індеттің таралуын тоқтатпасақ, жағдайды ушықтырып аламыз.

Оған қоса, көктемгі егіс науқаны басталды. «Жұмыспен қамту жол картасы» бойынша бірқатар жобалар қолға алынады. Осындай уақытта елдегі эпидемиологиялық ахуалға айрықша назар аударуымыз керек. Бұл – аса маңызды міндет.

Мемлекеттік комиссия аймақтардағы карантин шараларының орындалуын қатаң бақылауға алуға тиіс.

Бұл ретте, полиция мен мемлекеттік органдардың іс-қимылдары тек қатаң шаралар түрінде емес, орынды әрі ақылға қонымды болуы қажет. Жөнсіз әрекеттерге жол берілмеуі тиіс.

На время карантина мы требуем от граждан находиться дома. Понимаю, изоляция дается нелегко, такого в нашей жизни не было. Но это необходимая мера, другого пути, к сожалению, не существует.

Еще раз хотел бы отметить героический труд врачей, всех медицинских работников. Они в буквальном смысле находятся на передовой. Мы должны оказывать им всестороннюю поддержку.

Во-первых, все медики, которым положены дополнительные выплаты на время чрезвычайного положения, должны вовремя получить соответствующие надбавки.

Первые выплаты начались. Вместе с выплатами сразу же начались вопросы и жалобы, в том числе и в мой адрес, касательно начисленных сумм, получателей и так далее.

Госкомиссия должна обеспечить жесткий контроль и прозрачность доведения данных средств до получателей в кратчайшие сроки.

Мы помогли тем медработникам, которые непосредственно взаимодействуют с больными коронавирусом. Их около 30 тысяч.

В то же время местные власти не должны самоустраняться от решения вопросов других категорий медработников.

Считаю, что и регионы, исходя из собственного видения и возможностей, должны материально поддержать врачей и медсестер.

Екіншіден , медицина қызметкерлерінің індетті жұқтырып жатқаны алаңдатып отыр.

Ауруға шалдыққан бес адамның біреуі – медицина қызметкері.

Бұған жеке қорғаныс құралдарының жетіспеушілігі және қауіпсіздік шараларының сақталмауы себеп болуда.

Дәрігерлеріміз онсыз да жетпей жатқанда, бұған мүлдем жол беруге болмайды.

Науқастарды емдейтін медицина қызметкерлерінің еңбек жағдайын ерекше бақылауға алу керек.

Олар жеке қорғаныс құралдарымен толық қамтамасыз етілуі тиіс.

Сондай-ақ, дем алатын және уақытша тұратын жерлерін де мұқият ойластырған жөн.

Это также касается полицейских, военнослужащих, сотрудников государственных органов «первой линии». Следует побеспокоиться и о безопасности волонтеров, которые выполняют полезную работу.

Наша работа по выявлению очагов заражения вирусом абсолютно прозрачна, мы ничего не скрываем, в оперативном режиме публикуем все данные, тесно взаимодействуем с международными организациями.

В предстоящий период необходимо существенно расширить масштаб тестирования, чтобы иметь полное представление о последствиях распространения коронавируса.

Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Это нужно, в первую очередь, для здоровья наших граждан. Коронавирус, хоть и тяжелая болезнь, против которой нет пока универсального лекарства, но эта болезнь вполне излечима при своевременной диагностике и при помощи существующих медицинских препаратов. Минздрав обязан свести человеческие потери к минимуму.

По окончании острого периода нам предстоит предметно проанализировать все вопросы системы здравоохранения, пересмотреть приоритетность задач, чтобы обеспечить готовность к будущим вызовам.

Думаю, все герои антивирусной битвы – медики, полицейские, военнослужащие, волонтеры достойны отдельного монумента в нашей стране.

Следующий вопрос. Большая работа ведется по поддержке граждан, оставшимся без дохода. Им назначена социальная выплата в размере 42 500 тенге на период ЧП.

За выплатой соцпособия уже обратилось 1,7 миллиона граждан, абсолютное большинство из них в электронном виде.

В то же время приходится констатировать недостаточную готовность механизма предоставления социальной помощи. Оперативные решения ведомства начали принимать «на ходу» после моего персонального вмешательства.

Разъяснительная работа со стороны центральных и местных государственных органов также показала свою недостаточную эффективность.

Это повлекло за собой разночтение, недопонимание среди граждан, неразбериху на местах. Подвергая себя риску, людям приходилось стоять в очередях в банках для открытия счета или оплаты ЕСП (единого социального платежа).

Поэтому Правительству в срочном порядке следует разработать пошаговый механизм и тиражировать его во всех СМИ и социальных сетях, чтобы каждый гражданин, не выходя из дома, мог получить помощь от государства.

Вопрос получения платежных карт является одним из самых острых.

Неготовой оказалась не только техническая инфраструктура, но и нормативная среда, бизнес-процессы госорганов. Под различными предлогами упрощенный выпуск карт затягивается.

А ведь это реальный шанс внедрить безналичный расчет, снизить объем теневых платежей!

Поручаю в трехдневный срок решить вопрос дистанционного получения платежных карт.

Хочу подчеркнуть следующее.

Граждане должны понимать, что помощь предоставляется лицам, действительно испытывающим финансовые затруднения в связи с введением чрезвычайного положения.

Поэтому следует пресекать необоснованное получение данной поддержки лицами с достаточным уровнем доходов. Аферистов, непорядочных людей нужно ставить на место, подвергать общественному порицанию.

Далее.

С переходом граждан в карантинный режим и внедрением дистанционного обучения в школах и университетах интернет-система не выдержала испытания на прочность, так называемого стресс-теста.

Выявились серьезные системные недостатки. Министерство образования вынуждено перейти на уроки по телевидению, разрекламированная система E–Learning, как шутят остряки, «крякнулась». В E–gov также наблюдались перебои.

В поствирусный период нам следует извлечь уроки из этих ситуаций, подготовить анализ просчетов, злоупотреблений. Но главное – подготовить план вывода IT-сферы на качественно новый уровень, чтобы в реальности иметь цифровое государство. Следующий год должен пройти под знаком эффективной цифровизации нашего государства.

С учетом нового опыта Госпрограмму «Цифровой Казахстан» следует пересмотреть, естественно, без дополнительных финансовых затрат.

Нам предстоит осуществить радикальную реформу здравоохранения, образования и науки. Кризис, как я уже говорил, тем и хорош, что обнажает все недостатки, несет в себе огромные возможности. Мы должны воспользоваться ими.

Работу по разработке реформ надо начать уже сейчас.

На сегодняшний день более трети (порядка 37 %) населения страны живет в полностью изолированных городах, поэтому одним из главных вопросов остается стабильное обеспечение их продовольствием, в особенности граждан из социально уязвимых слоев населения.

Я поручаю держать данный вопрос на постоянном контроле как Правительству, так и акиматам.

Три дня назад я посетил транспортно-логистический центр столицы. Правительство контролирует вопрос продовольственного обеспечения по стране.

Продуктов у нас, безусловно, хватает, теперь следует обеспечить доступность цен и правильную логистику, чтобы не создавать ажиотажа.

Правительство установило предельные цены на 9 наименований социально значимых продовольственных товаров.

В то же время механизм регулирования требует доработки. Министерству торговли и интеграции совместно с акимами поручается оптимизировать механизм регулирования цен по всей цепочке ценообразования.

Я поручал принять комплексное решение по снижению коммунальных платежей для населения карантинных городов. Насколько я знаю, такого решения пока не найдено.

Следует ускорить принятие соответствующих мер с упором на социально незащищенные слои населения.

Для поддержки занятости населения была принята программа «Дорожная карта занятости» (далее – ДКЗ), в рамках которой в поствирусный период будет создано около 240 тысяч рабочих мест.

На ее реализацию выделяются беспрецедентные суммы (до 1 трлн тенге). Критически важно, чтобы выделяемые средства не ушли в песок, как это бывало много раз.

Поэтому Правительство и акимы обязаны привлекать казахстанские кадры, отечественные строительные компании и производителей строительных материалов.

Вместе с тем, полученный мной анализ показывает, что преобладающая часть запланированных рабочих мест временные (до 95 %). Постоянным трудоустройством после завершения программы будут обеспечены лишь 13 тысяч человек.

В ряде регионов по итогам программы планируется создание мизерного количества постоянных рабочих мест.

Следует обеспечить баланс между двумя видами занятости. Временное трудоустройство в условиях кризиса, конечно, важно, но следует подумать о перспективах более широкой и качественной занятости.

Одним из условий ДКЗ является закуп товаров, работ и услуг у отечественных производителей в объеме не менее 90%.

Необходимо отметить, что по базовым материалам отечественное производство покрывает потребность внутреннего рынка. Это такие товары, как цемент, товарный бетон, гипс, строительные растворы, гипсокартон.

У нас действуют 12 цементных, 27 кирпичных заводов, 3 производителя арматуры, 5 производителей красок, 10 производителей сухих строительных смесей, 1 завод керамических изделий. В каждом регионе имеются производители товарного бетона и изделий из бетона.

Не менее важным является вопрос ценообразования строительных материалов. Данная статья затрат в строительных проектах составляет более 60 %.

Отсутствие должного контроля стоимости базовых материалов повлечет за собой спекуляцию и неэффективное использование бюджетных средств.

Госкомиссия совместно с акимами должна решить вопросы безопасности проведения работ в рамках ДКЗ.

Места проживания, приготовления и приема пищи, санитарные узлы и так далее должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам и регулярно проходить санитарную обработку.

И государство, и бизнес не должны экономить на здоровье граждан.

Выделяемые средства и реализуемые проекты будут под жестким контролем специальной группы. Администрации Президента поручаю определить состав и порядок работы данной группы.

Что касается поддержки отечественного бизнеса.

В дополнение к мерам поддержки малого и среднего бизнеса следует взять на контроль деятельность крупных предприятий в условиях снижения внешнего спроса на их продукцию. Эта работа, как мне доложили, уже ведется.

У крупных предприятий «больший запас прочности». Они являются неотъемлемой, важной частью нашей экономической системы и поэтому могут сами выступить в роли стабилизатора экономики через поддержание занятости и заказы МСБ.

Вместе с тем, в случае значительного ухудшения ситуации мы можем рассмотреть возможность оказания точечной государственной поддержки.

Следующий вопрос – стабильность финансового сектора. Это важная задача. Ведь проблемы финансовой системы, в свою очередь, могут негативно отразится и на реальном секторе экономики, и на сбережениях граждан.

Национальному банку и Агентству по финансовому развитию поручается подготовить комплекс предложений по сохранению стабильности финансовой системы страны.

Следующее.

В этот весенний период пристального внимания требуют вопросы сельского хозяйства.

На юге страны уже ведутся посевные работы (выполнены на 30%). В других регионах посевная работа должна начаться в течение месяца.

Фермеры должны быть обеспечены оборотными средствами на закуп пестицидов и удобрений, качественных семян и ГСМ.

Объемы финансирования весенне-полевых работ увеличены почти в 3 раза до 170 млрд тенге.

В то же время появляются проблемы, которые требует скорейшего решения.

Следует обеспечить бесперебойный пропуск автомашин поставщиков сельскохозяйственных продовольственных товаров в карантинные города, оперативно выдать пропуски для прохождения через «зеленые» зоны.

Это также касается и фермеров, которые приступают к весенне-полевым работам.

Ранее я говорил о важности межрегиональной координации. Имеются факты, когда автомашины по нескольку часов задерживаются на различных блокпостах между областями.

Прошу Госкомиссию контролировать данную ситуацию.

Есть нарекания к качеству дизельного топлива. Фермеры приводят факты, когда из-за низкого качества топлива выходит из строя дорогостоящая сельхозтехника. В этой связи Министерству энергетики и акимам необходимо взять на контроль обеспечение не только объемов, но и качества ГСМ. По сути, поставка некачественной ГСМ – это прямой ущерб не только экономике, но и национальной безопасности страны.

Комитету национальной безопасности, Службе экономических расследований Минфина следует выявить компании и физические лица, которые поставляют некачественные ГСМ. Это прямое покушение на безопасность страны, подрыв ее экономического потенциала.

Эти и другие подобные действия со стороны саботажников должны фиксироваться правоохранительными органами, потенциальные преступники – привлекаться к ответственности по закону.

Правительству было поручено внедрить инструмент форвардных закупок.

Прошу оперативно утвердить механизм, суммы и источники финансирования.

Важно начать реализацию, апробацию, а в случае успеха – масштабировать.

С целью сдерживания цен и обеспечения продовольственной безопасности Правительством введен запрет на вывоз сельскохозяйственной продукции. Это необходимая мера.

Однако при введении данной нормы не была проведена полная оценка необходимости запрета экспорта отдельных товаров.

Вопросов, связанных с новыми запретами, квотами, у сельхозпроизводителей много.

Минсельхозу следует обеспечить обобщение и быстрое реагирование на них. Нужен единый колл-центр.

Средства на поддержку весенне-полевых работ следует вовремя довести до адресатов.

Келесі мәселе. Су тасқыны кезеңін тұрақты бақылауда ұстаған жөн.

Әсіресе, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарында осындай қауіп бар.

Әкімдер тиісті министрліктермен бірлесіп, ұдайы мониторинг жүргізуді және жедел әрекет етуді ұйымдастыруы тиіс.

Жесткие карантинные меры дали свой результат. Ежедневный прирост заболеваемости в столице и Алматы стабилизировался.

В то же время ситуация с социальным благополучием казахстанцев, экономической ситуацией в целом продолжает оставаться непростой, сложной.

15 апреля истекает срок моего Указа о введении чрезвычайного положения. Уже сейчас понятно, что режим чрезвычайного положения придется продлить как минимум до конца апреля.

Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя.

По этой причине поручаю продлить карантинный режим в столице, Алматы, Шымкенте и в соответствующих областях до конца апреля.

Понимаю, что это непопулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения карантина, самоизоляции. Это рекомендации отечественных и международных специалистов-вирусологов.

В противном случае мы «опрокинем» ситуацию, эпидемия станет тотальной, под угрозу встанет здоровье всей нации, а вместе с этим национальная безопасность. Тогда интересы МСБ и даже всей экономики утратят свое значение.

В то же время Правительству в тесной координации с акимами предстоит провести адресную, точечную работу по выводу малого и среднего бизнеса из застоя в зону постепенного оживления, прежде всего, в двух крупнейших городах страны. Соответствующие предложения уже прозвучали. Их нужно учесть. Да, жизнь нужно оживлять. Но перед нами двуединая задача – соблюсти карантин во имя здоровья наших граждан, а также точечно и адресно выводить предприятия на режим работы.

Акиматы должны подготовить списки предприятий, которые могут обеспечить жесткий санитарно-эпидемиологический режим, социальное дистанцирование на рабочих местах.

Антикризисные штабы регионов обеспечат проверку таких рабочих мест.

Штабы будут определять режим работы предприятий, порядок доставки работников на рабочие места и другие организационно-технические вопросы.

На основании этого Государственная комиссия сможет принимать решения о возобновлении деятельности соответствующих предприятий.

В этих условиях ответственность руководителей регионов и городов центрального подчинения возрастает многократно. Поскольку надо прямо сказать: мы рискуем. Но другого выхода нет. Соблюдение жесткого карантина для граждан, что касается дистанционного обучения студентов, учащихся школ, детских садов – все это остается в силе. Дезинфекцию общественных мест нужно проводить. Но предприятия точечно будем выводить на рабочий режим.

При этом вновь подчеркиваю: здоровье наших граждан – это абсолютный приоритет. В нашей общей работе необходимо исходить именно из этого.

Забегание вперед, шапкозакидательство чреваты рецидивом эпидемии с тяжелейшими последствиями для будущего страны.

Сейчас, как никогда, требуется слаженная работа внутри Правительства, а также взаимодействие Правительства с акимами.

Я требую от исполнительной власти вдумчивости при разработке и принятии решений, абсолютной исполнительности при выполнении моих поручений.

Правительство во главе с Премьер-министром, акимы напряженно работают. Темпы работы снижать нельзя и, тем более, довольствоваться первыми положительными результатами.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших граждан за понимание, терпение и стойкость.

Отдельное спасибо адресуется деятелям культуры. Словом и делом они помогают казахстанцам. С удовольствием наблюдаю за ходом общенационального проекта «Звезда на карантине». Оригинальное и полезное начинание.

В целом, кризисная ситуация, а также наш оперативный ответ на нее выявили необходимость усовершенствования деятельности ведомств, а также усиления координации между Центром и регионами.

Нам следует обратить внимание и на проблемы коммуникаций, обратной связи между властными структурами и гражданами страны. Это лишь один из уроков кризиса. Таких уроков немало.

Тіпті, ең дамыған елдер де өздерінің олқы тұстары мен кемшіліктерін көріп, қорытынды жасап жатыр десем артық емес.

Өйткені, пандемияға ешкім де дайын болған жоқ.

Бұрын-соңды болмаған ауыр дағдарыстан біздің халқымыз ширап, жаңа кезеңге бейімделіп шығатынына сенімдімін. Қазақстан міндетті түрде осы қиындықты еңсеріп, тұрақты және сапалы өркендеу жолына түседі.

Жалпы, дағдарыс бұл еліміздің келешегі мен оның алдағы дамуы туралы терең ойлануға мүмкіндік береді. Сондықтан, бәріміз бір ел болып белсенді жұмыс жүргізуіміз керек.

Баршаңызға рақмет.