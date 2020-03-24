COVID-19: Қазақстандағы қазіргі жағдай жайында министр не айтты? (+ВИДЕО, +ТОЛЫҚ МӘТІН)

Atr.kz/24 наурыз, 2020 жыл. “Бүгін біз республикалық коммуникациялар орталығынан брифинг беріп отырмыз. Бұл штаб төтенше жағдай кезіне арналып, Президенттің тікелей тапсырмасымен ашылған болатын” деді еліміздің Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев.

Осы орайда, “Atr.kz” оқырмандар назарына брифингте сөйлеген министр сөзінің толық мәтінін ұсынады.

Құрметті қазақстандықтар!Құрметті журналистер!

Бүгін біз Республикалық коммуникациялар орталығынан брифинг беріп отырмыз. Бұл штаб Төтенше жағдай кезіне арналып Президенттің тікелей тапсырмасымен ашылған болатын.

Орталықтың жұмысы 3 бағыт бойынша жүргізіледі.

Бірінші – жалған ақпараттарды тауып, оларды теріске шығару;

Екінші – орталық мемлекеттік органдардың ақпараттық жұмысын үйлестіру. Болған жағдайларға бірлесіп, жедел әрекет ету.

Үшінші – coronavirus2020.kz сайтының жұмысын жүргізу.

Кеше Мемлекет Басшысы өте ауқымды антикризистік шаралар туралы баяндады. Өздеріңіз естігендей, мұқтаж азаматтардың барлығына мемлекет көмектеседі. Ешкім қамқорлықсыз қалмайды. Президент сөзінің басты түйіні осы.

Қазір журналистер мен азаматтардан келіп түсіп жатқан сұрақтардың басым көпшілігі Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмаларының іске асырылуына қатысты.

Осы ретте, бүгін Премьер-министрдің төрағалығымен Үкіметтің отырысы өтті. Барлық министрліктер мен әкімдіктер кеше Президент берген тапсырмаларды орындау бойынша жол карталарын жасайды.

Осыған орай, баршаңыздан түсіністік танытып, Үкіметтің нақты механизмдерді жариялағанын күтуді сұраймын. Президент тапсырмаларының барлық пункті орындалады.

Мысалы, қазірдің өзінде, кейбір азаматтар табыстан айырылған адамдарға төлемдерді қалай алуға болады, оған қандай құжаттар керек деген сияқты сұрақтар қойып жатыр.

Қазір бұл механизмдер ұйымдастырылуда. Нәтижесі жақын уақытта белгілі болады. Төлемдер кімге тиесілі болса, сол азаматтардың барлығы алады. Алу тәртібі туралы қосымша хабарлаймыз.

Сегодня мы ведем брифинг из республиканского коммуникационного центра. Этот штаб был создан по прямому поручению Президента на время действия Чрезвычайного положения.

Ключевые задачи Центра:

Первое – работа по выявлению и опровержению фейковой информации.

Второе – координация информационной работы центральных государственных органов. Совместное оперативное реагирование на инциденты.

Третье – ведение сайта coronavirus2020.

Вчера Глава государства озвучил беспрецедентные антикризисные меры. Заботу от государства почувствуют все нуждающиеся. Главный месседж Президента – государство никого не оставит в беде в это непростое время.

Сейчас подавляющее большинство вопросов от СМИ и граждан касаются именно реализации поручений Касым-Жомарта Токаева.

Буквально сегодня под председательством Премьер-министра состоялось совещание Правительства. Все министерства и акиматы областей формируют дорожные карты по исполнению поставленных вчера задач.

В этой связи хотел бы попросить граждан дождаться, когда Правительство обнародует конкретные механизмы.

Все пункты выступления Президента будут выполнены. Правительство работает в круглосуточном режиме.

Допустим, уже сейчас население спрашивает, как можно получить выплаты лицам, лишившимся доходов, как будут оформляться подтверждающие документы.

Всё это будет разработано в ближайшее время. Все, кому положены выплаты, их получат. Порядок их получения мы доведем до каждого.

Теперь непосредственно к поручениям Президента. Основной кренгосударственной политики в новых условиях будет сделан на экономике.

10 миллиардов долларов – это колоссальная сумма в расчете на душу населения. Мы намеренно отказались от таких популистских мер, как, например, единовременная выплата всему населению. Мы понимаем, почему такая идея популярна в народе. Но ее эффект краткосрочен. Это несистемная мера.

Задача, которую ставит Президент – дать толчок деловой активности. Укрепить бизнес. Создать рабочие места.

Любой кризис – это окно возможностей. И наша цель, чтобы на прилавках магазинов и торговых точках кратно увеличилась доля нашей собственной продукции.

Это не только создание рабочих мест, но и независимая ценовая политика, снижение зависимости от цен на нефть и другие полезные ископаемые.

Правительство уже озвучивало конкретные цифры.

Например, будет расширено кредитование бизнеса до 1 трлн. тенге. Конечная ставка составит 6%. Будет расширен перечень приоритетных товаров в программе «Экономика простых вещей».

Для микро и малого бизнеса сумма кредита будет увеличена до 360 млн. тенге. Будут предоставлены налоговые льготы, снизится число проверок.

Уже сейчас отобрано 258 проектов на сумму в 1 трлн тенге в целях импортозамещения. Уже это создаст 25 тыс. рабочих мест.

Что это значит для нас? В чем суть экономики простых вещей? Это значит, что та продукция, которую мы потребляем каждодневно должна идти с биркой Qazaq Made.

Еда, одежда, мебель, бытовая химия – мы можем все это производить сами. Но одного производства недостаточно. Товар должен быть конкурентным, качественным и доступным.

И именно для этого Президент поручил ввести все эти льготы. Потребительское поведение слабо подчиняется административным указаниям. Поэтому сегодня перед нами стоит задача формировать доверие к нашей продукции. Покупая казахстанское, мы делаем вклад в свое будущее.

Конечно, огромная роль в политике самообеспечения играет сельское хозяйство. В сфере занято свыше 1 млн 200 тыс. человек.

Первоочередной задачей в отрасли является проведение весенне-полевых работ в оптимальные сроки.

Уже сейчас начата реализация 94 инвестиционных проектов. Общая сумма – 559 млрд. тенге.

По поручению Президента дополнительно будут выделены 390 млрд. тенге для снятия вопросов зависимости от импорта по важным продовольственным позициям.

Қарапайым заттар экономикасының мәні неде? Оның мәні – біз күнделікті қолданатын заттардың барлығы өз елімізде жасалу керек.

Тамақ, киім, жиһаз, тұрмыстық химия деген сияқты тауарларды біз өзіміз өндіре аламыз. Бірақ тек өндіріп қоя салу жеткіліксіз. Ол тауарлар нарықта бәсекеге қабілетті, сапалы және қолжетімді болу керек.

Өз тауарымызды тұтыну арқылы біз болашағымызды қалыптастырамыз. Қазақстанда өндірілген затты сатып алып жатқан әрбір азамат білу керек – ол елдің келешегіне өз үлесін қосуда. Баршаңызды осыған шақырамын.

Занятость. Вчерашнее обращение Президента – это во многом обращение к остову нашей экономики, к людям рабочих специальностей. Вы платите налоги, вы даете добавочную стоимость, вы обеспечиваете спрос.

Сегодня на предприятиях обрабатывающей промышленности и горно-металлургической отрасли трудятся 700 тыс. человек.

Правительством принимаются меры по обеспечению стопроцентной занятости и сохранению объемов производства.

Кешегі Президенттің үндеуі – бұл көп жағдайда ел экономикасының тірегі болып саналатын жұмысшы мамандық иелеріне үндеу. Себебі салық төлейтін, қосымша құн беретін, сұранысты қамтамасыз ететін сіздер.

Бүгінде еліміздегі өңдеу және тау-кен өндірісі мекемелерінде 700 мың адам еңбек етеді.

Үкімет жүз пайыз жұмыспен қамту және өндіріс көлемін сақтау бойынша қажетті шараларды жасауда.

Мұнай-газ саласында 1355 компания жұмыс істейді, оларда 200 мыңнан астам адам қызмет жасайды.

Тіпті, мұнай баррелінің құны 25 доллар болса да, бұл компаниялар ағымдағы шығындарын жауып, қызметкерлерін жұмыспен толық қамтамасыз ете алады. Яғни, мемлекет табыс табуды емес, азаматтарын жұмыспен қамтамасыз етуге басымдық беріп отыр.

В нефтегазовом секторе функционируют 1355 компаний, где занято более 200 тысяч человек.

Даже при цене в 25 долларов за баррель эти компании смогут покрывать свои текущие расходы и обеспечить полную занятость. В приоритет мы ставим не получение прибыли, а работу для граждан.

В сфере строительства жилья планируется увеличение объемов. По сравнение с прошлым годом будет сдано на 2 миллиона квадратных метров жилья больше. Всего будет построено 15 миллионов квадратных метров. Это больше жилищных фондов таких городов, как Петропавл или Кызылорда.

Сегодня в строительной отрасли занято порядка 700 тыс. казахстанцев. Мы не только сохраним эти рабочие места, но и увеличим их на 15 тысяч.

Дорожное строительство. Все запланированные крупные проекты по строительству дорог будут реализованы в полном объеме. Это 763 км автодороги Талдыкорган – Усть-Каменогорск, 645 км трассы Караганда-Балхаш-Капшагай, 415 км дороги Калбатау-Майкапшагай, 266 км – Мерке – Бурылбайтал.

На строительстве будет задействовано 200 тыс. человек. При реализации данных проектов будут использованы только казахстанские дорожно-строительные материалы.

Әлеуметтік салада бір адамға азық-түлік жиынтығын берудің ерекше тәртібі әзірленді.

Онымен карантин аймағында тұратын және атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың 6 жастан 18 жасқа дейінгі балалары мен ересек мүшелері, сонымен қатар, барлық бірінші топтағы мүгедектер қамтамасыз етіледі. Жалпы, мұндай көмекпен жарты миллионнан астам азамат қамтылады.

В социальной сфере разработан особый порядок предоставления продуктового набора.

Им будут обеспечены дети от 6 до 18 лет из числа получателей АСП, взрослые члены семьи из числа получателей АСП и инвалиды первой группы всех возрастов, проживающие в зоне карантина. Всего данной мерой будет охвачено более полумиллиона граждан.

К ситуациации с коронавирусом.

Еще раз хотел бы повторить, что введена изоляция и забор анализов у всех лиц, прибывающих из всех стран.

Постановлением Главного госсанврача РК введена дезобработка улиц, тротуаров, остановок, ТРЦ, объектов религиозного назначения, коммунального хозяйства, вокзалов, аэропортов, рынков, объектов пищевой промышленности, общественного питания.

Минздравом выделено 2330 коек в инфекционных стационарах, 70 провизорных стационаров на 6900 коек, 89 карантинных стационаров на 14 тысяч коек.

На внутренние границы ЕАЭС прикомандировано 152 специалиста санэпидслужбы.

Особо хотел бы выделить новость министерства обороны. В связи с введением чрезвычайного положения увольнение с воинской службы лиц, призванных весной 2019 года, приостанавливается. Аналогично приостанавливается призыв молодого пополнения.

Қорғаныс министрлігінің жаңалығын ерекше атап өткім келеді. Төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты, 2019 жылғы көктемде шақырылған азаматтарды әскери қызметтен босату тоқтатыла тұрады. Сол сияқты, әскерге шақыру да уақытша тоқтатылады.

К реализации поручений Президента приступили регионы. К примеру, в Алматы субъектам малого и среднего бизнеса уже приостановили начисление платы за аренду коммунальной собственности. Для южной столицы – крупнейшего делового центра страны – такая оперативность акимата, думаю, станет хорошей новостью.

(Ответы на вопросы)

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Уважаемые журналисты, мы продолжаем принимать и обрабатывать Ваши запросы.

В завершение своего выступления хотел бы особо выделить и поблагодарить всех волонтеров страны. Они помогают нуждающимся, развозят продукты, маски, антисептики. Кто-то работает в волонтерских организациях таких как «Я алматинец». «Клуб добряков», при молодежном крыле «Жас Отан», кто-то делает это по личной инициативе.

Хочу все вы пример для нас. Пример добра и солидарности.

Қымбатты отандастар!

Өздеріңіз жақсы білесіздер, бұл індет Қазақстанға басқа елдермен салыстырғанда кешірек келді.

Бұл бізге коронавируспен күрескен елдердің тәжірибесін зерделеп, тиімді тұсын пайдалануға мүмкіндік берді. Сондықтан, Үкімет коронавируспен күресуге толықтай дайын.

Енгізілген төтенше жағдай мен карантин бизнеске теріс әсер етіп, экономикаға үлкен салмақ түсіретіні сөзсіз. Сондықтан, мемлекет өзінің әрбір азаматына қамқорлық көрсетеді. Бизнеске жәрдем береді. Алайда, вирусқа қарсы ең тиімді, ең күшті тәсіл бар. Ол – әр адамның оқшаулануы мен жеке бас тазалығын сақтауы. Сондықтан, өзіміз бен жақындарымыз үшін үйде болайық.

Аман болайық!

“ATR-АҚПАРАТ”