Атырауда итті айуандықпен қорлаған жауыз жігіт жұрттың наразылығын тудырды (+ВИДЕО)

Этого нелюдя сейчас должна забрать полиция. Жители посёлка говорят, что он опасен! Ребята, кто с Еркинкала!!! Отзовитесь, друзья!!! Нам нужна ваша помощь!!! Мы дозвонились до участкового он сказал собака жива 🙏Непонятно, она ли. Как думаете? Однозначно, надо ее забрать, она у него во дворе. Нужно ее спасать!!! 🆘 Приютите пожалуйста ее, друзья, пока не не постигла та же участь😭😭😭У нас на базе нет места. Спасите собаку🙏🏻Нам сказали, что этого изверга зовут Маргулан, в посёлке многие его знают, он же Мака. РЕБЯТА, ПРЕДЛАГАЙТЕ ИДЕИ! ВОЗМОЖНО СРЕДИ ВАС НАЙДУТСЯ ЛЮДИ, ГОТОВЫЕ ПРИЮТИТЬ СОБАКУ.