“Тілсіз жау” неден тұтанды? (+ВИДЕО)

По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, сообщение о пожаре в доме №121 по ул. М. Утемисова поступило в пятом часу дня. Потушили его в 18.28. В ходе тушения пожарные эвакуировали 30 жильцов пятиэтажки, еще 249 человек покинули горящий дом самостоятельно. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются. Напомним, по предварительной информации сперва загорелась одна из квартир дома (она, кстати, сгорела полностью), откуда огонь перекинулся на крышу, где охватил площадь свыше 800 кв. м. Известно, что дом сдан в эксплуатацию в 1972 году. Как сообщили редакции ATPress.kz его жильцы, девять лет назад в доме был проведен капитальный ремонт. Очевидцы также сообщают, что, потушив огонь, пожарные принялись разбирать сгоревшую кровлю. ATPress.kz . 🎥 @noorkz_